Grudzień 2023 w Skawinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przegląd listopada 2023 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka 30.11 Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku. 📢 Oto darmowe projekty domów! Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prezentuje nowe i gotowe pomysły na własny dom. Zobaczcie wizualizacje Masz działkę budowalną w Małopolsce? Zastanawiasz się nad budową domu? Szukasz inspiracji? Z pomocą przychodzi Główny Urzęd Nadzoru Budowlanego, który na swojej stronie internetowej udostępnia za darmo kompletne projekty domów o wielkości od 70 do nawet 180 metrów kwadratowych. W poniedziałek pojawiły się nowe darmowe projekty.

📢 Oto najlepsze fryzury do pracy 2023. Wygodne, eleganckie i szybkie. W nich będziesz wyglądać wyjątkowo 29.11 Fryzura do pracy wcale nie musi być nudna! Długie włosy to często spory problem. Mogą być niewygodne i przeszkadzać. Upięte włosy często dodają też szyku i klasy dlatego idealnie sprawdzają się jako propozycja stylizacji włosów do pracy. Jeśli nie masz pomysłu jak upiąć włosy aby wyglądać modnie i z klasą oraz zwrócić na siebie uwagę zdecydowanie sprawdź nasze zestawienie.

Prasówka grudzień Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu.

📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż będzie opowiadać widzom o skokach w studiu TVN. 📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakość usług i wiele innych czynników.

📢 W Krakowie raz słońce, raz śnieg i plama oleju na zakopiance, a dalej śnieg, trudne warunki na drogach i wypadki W Krakowie sypnęło śniegiem z rana, ale szybko wyszło słońce. Jednakże w wielu innych rejonach Małopolski spadło sporo śniegu i warunki są trudne, szczególnie na drogach. Dochodzi o dużej liczby wypadków. Zachowajcie ostrożność, bo pogoda jest zmienna i zdradliwa. Problemy na zakpopiance, problemy pod Myślenicami, ciężka przeprawa dla kierowców na Podhalu.

📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej. 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Bombki choinkowe z PRL-u to hit. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby na choinkę z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u. 📢 To miejsce jak z bajki. Wkrótce otwarcie największego ogrodu świateł w Polsce. Rusza sezon zimowy w Energylandii. Zobacz ZDJĘCIA Największym w Polsce ogrodem świateł po raz kolejny będzie mógł pochwalić się Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. Świetlne dekoracje towarzyszyć będą gościom od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Park przyozdobiony zostanie także licznymi świetlnymi figurami. Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona Energylandii rusza już 25 listopada i potrwa aż do 21 stycznia.

📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Zator. Nowa strefa w Energylandii już gotowa! Słodka Dolina zostanie otwarta w kwietniu. Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze z roku na rok rozrasta się otwierając kolejne strefy i atrakcje. Nie inaczej będzie w 2024 roku, gdy premierę będzie miała już siódma strefa rozrywki - Sweet Valley. W słodkiej dolinie znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, w tym dwa nowe roller coastery. Zobaczcie, jak wygląda nowa strefa.

📢 Krakowskie i małopolskie muzea można zwiedzić za darmo! Kiedy nic nie zapłacisz za wejście na Wawel, do Sukiennic i innych placówek? Kultura nie jest tania, a zwłaszcza, gdy na zwiedzanie wybieramy się całą rodziną. Część krakowskich i małopolskich muzeów można zobaczyć za darmo lub półdarmo. Kiedy nie zapłacimy za zwiedzenie Wawelu, Muzeum Narodowego, placówek w Oświęcimiu, Wieliczce, Chrzanowie i Zakopanym? Jak "załatwić" darmowy bilet? Sprawdź. 📢 Sławomir i Kajra dawniej. Tak wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze serwisowej obok zakopianki W środę, 15 listopada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Zdarzenie miało miejsce na drodze serwisowej obok zakopianki, ale korkowało się także na krajówce. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, ale potem okazało się, że wzywano zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują wszystkie służby.

📢 Zderzenie trzech samochodów na zakopiance pod Krakowem. Zablokowany jeden pas drogi krajowej Wieczorem we wtorek, 14 listopada miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr 7 w Libertowie w gminie Mogilany. Na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden pas zakopianki - lewy w stronę Zakopanego został zablokowany. Ruch odbywa się prawym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami.

📢 Młody napastnik pobił przypadkowego mężczyznę pod Krakowem. Sprawa trafiła na policję 17-latek pobił mężczyznę spacerującego wieczorem po Skawinie. Agresywny młody człowiek zaatakował 20-latka, uderzając go pięściami w twarz. Do spotkania mężczyzn doszło przypadkowo. Pokrzywdzony zgłosił sprawę w Komisariacie Policji w Skawinie. Mundurowi namierzyli i zatrzymali agresora, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. 📢 Małopolskie Laury Sportu dla "zawodników, których dokonania wywarły wpływ na sportowe życie naszego regionu" Nagrody Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Europejskich wręczono w poniedziałek (13 listopada) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas tej samej gali rozdano Małopolskie Laury Sportu za wybitne wyniki sportowe, wywalczone w 2022 roku przez małopolskich zawodników i ich trenerów.

