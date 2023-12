Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przykry incydent miał miejsce pod Krakowem w Jerzmanowicach. Złodzieje zakradli się przed Wigilią do żywej szopki pełnej zwierząt. Tam nie ma bogactw, jak to w prawdziwej szopce. Jest uboga drewniana stajenka z sianem, która daje schronienie zwierzętom. Nie wiadomo jakich łupów szukali rabusie. Zasiali strach wśród zwierząt i ludzi, którzy dbają o urocze, egzotyczne i domowe zwierzaki. Złodzieje nie mieli co ukraść, więc ukradli z szopki... drabinę. A skończyło się refleksją, bo Boże Narodzenie to czas cudów, więc... złodzieje wrócili, żeby oddać co zabrali, wyrazić skruchę i przeprosić.

Rynki miast i gmin podkrakowskich, place w centrum miejscowości ozdobione zostały choinkami, wielkimi bombkami, saniami z reniferami, bałwankami i ogromnych rozmiarów aniołami. A do tego na drogach wjazdowych do podkrakowskich miast i wiosek pojawiły się ozdoby przy witaczach i lampach ulicznych.