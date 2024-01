Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Skawina, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

IMGW opublikował najnowszą prognozę pogody dla Krakowa i Małopolski na nadchodzący weekend 6-7 stycznia. Temperatura będzie kształtować się na poziomie od minus 17 stopni do max. 7 stopni. Warunki drogowe będą trudne. Prognozowane są duże opady śniegu, a miejscami nawet gołoledzie. Uważajcie na siebie!

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 5-7 stycznia 2024 roku.

Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw.