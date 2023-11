Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Skawina, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Skawiny czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Skawina, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników. 📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Wichura w powiecie krakowskim. Powalone drzewa, zablokowane drogi dziesiątki interwencji strażaków Silny wiatr łamała drzewa w wielu gminach powiatu krakowskiego. Interwencje do przewróconych drzew, zagrażających budynkom i blokującym drogi strażacy odbierali niemal cała noc z czwartku na piątek, 23 na 24 listopada. Połamane były nie tylko drzewa, konary i gałęzie, ale w gminie Iwanowice wiatr poprzesuwał barierki na drodze krajowej nr 7 Kraków-Warszawa.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku.

📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej. 📢 Bajeczne wakacje Igi Świątek. Malediwy, Karaiby, Kalifornia - obejrzyj zdjęcia i filmy z egzotycznych podróży polskiej gwiazdy tenisa Iga Świątek spędza wakacje w nieco innym terminie niż większość z nas. Tenisistka kończy sezon w listopadzie i wtedy wybiera się tam, gdzie o tej porze roku znajdzie słońce i błękit morza. Nie inaczej jest w tym roku, gdy raszynianka po powrocie na pozycję numer 1 rankingu WTA zdecydowała się wyjechać na Malediwy. Zasłużyła i to jak! W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej ostatniego bajecznego urlopu, a także fotki i filmy z wcześniejszych wypraw. Wśród nich są podróże w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto najlepsze fryzury do pracy 2023. Wygodne, eleganckie i szybkie. W nich będziesz wyglądać wyjątkowo Fryzura do pracy wcale nie musi być nudna! Długie włosy to często spory problem. Mogą być niewygodne i przeszkadzać. Upięte włosy często dodają też szyku i klasy dlatego idealnie sprawdzają się jako propozycja stylizacji włosów do pracy. Jeśli nie masz pomysłu jak upiąć włosy aby wyglądać modnie i z klasą oraz zwrócić na siebie uwagę zdecydowanie sprawdź nasze zestawienie.

📢 Duchowny od zadań specjalnych. Biskup Damian Muskus udowadnia, że można pomagać efektywnie i do tego w nietuzinkowy sposób "Był już w pośredniaku", zmywał naczynia, sprzątał ogrody, wyprzedał swoją zastawę filiżanek, sportowe buty papieskie, szwajcarski zegarek a nawet pierścień biskupi. W każdym działaniu, które podejmuje nie zapomina o ogromnej dozie dobrego humoru i dystansu do siebie. Krakowski biskup pomocniczy, franciszkanin bp Damian Muskus OFM włącza się w pomoc charytatywną na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących - chorych na SMA, dla których zbiórki sięgają zawrotnych kwot liczonych w milionach. Duchowny nie tylko w bardzo ciekawy sposób inicjuje wiele licytacji charytatywnych, ale również to co robi spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem liczonym również w wysokich kwotach, które trafiają na konta chorych dzieci.

📢 Rozmowy policjantów z mieszkańcami powiatu krakowskiego. Jak zażegnać problemy lub je ograniczyć? Debaty o bezpieczeństwie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie organizują debaty społeczne pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W najbliższym czasie planowane są cztery debaty w gminach: Skawina, Kocmyrzów - Luborzyca, Zabierzów i Świątniki Górne. Obecne debaty to odpowiedź policji na poprzednie debaty, spotkania z mieszkańcami, podczas których zgłaszali oni problemy z nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem prędkości na lokalnych drogach i uciążliwym ruchem samochodów ciężarowych. 📢 Kolejki do lekarzy w Małopolsce. Ile trzeba czekać na rezonans magnetyczny i tomografie Pacjenci w województwie małopolskim czekają aż 124 dni na rezonans magnetyczny i 82 dni na tomografię komputerową. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. Niestety obserwuje niepokojący trend wydłużania się kolejek na badania obrazowe, jak również na ich opisy.

