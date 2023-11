Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2023. Mnóstwo atrakcji dla zwiedzających: warsztaty, spacery, oprowadzania z przewodnikiem. Sprawdź program”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2023. Mnóstwo atrakcji dla zwiedzających: warsztaty, spacery, oprowadzania z przewodnikiem. Sprawdź program Warsztaty, spacery, spotkania i oprowadzania z przewodnikiem, a także - rzecz jasna - zwiedzanie wystaw i niedostępnych na co dzień zakamarków muzeów - wszystko to z okazji 18. edycji Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Poza krakowskimi muzeami w inicjatywę włączają się instytucje z Niepołomic i Wieliczki. 📢 To miejsce jak z bajki. Wkrótce otwarcie największego ogrodu świateł w Polsce. Rusza sezon zimowy w Energylandii. Zobacz ZDJĘCIA Największym w Polsce ogrodem świateł po raz kolejny będzie mógł pochwalić się Park Rozrywki Energylandia w Zatorze. Świetlne dekoracje towarzyszyć będą gościom od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Park przyozdobiony zostanie także licznymi świetlnymi figurami. Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona Energylandii rusza już 25 listopada i potrwa aż do 21 stycznia.

📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... 18.11.2023 Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki Monika Gdowicz z Krakowa jako przedstawicielka Krakowa zawalczy o koronę prestiżowego konkursu piękności ,,Angel of Poland", już w sobotę podczas finału konkursu o 19. Monika jest modelką, pasjonatką mody i miłośniczką sportu. W konkursie Angel of Poland liczy się nie tylko zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim wewnętrzna siła i pozytywny wpływ na innych. O tytuł i koronę niebawem zawalczy aż 15 kobiet. Zobaczcie jak na tle konkurentek wypada nasza reprezentantka. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 17-19 listopada 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 17-19 listopada 2023 r. 📢 8 wsi woj. świętokrzyskiego, które skrywają niezwykłe atrakcje. Zobaczcie, dlaczego warto wybrać się tam na wycieczkę Świętokrzyskie to region słynący z licznych jaskiń i odkryć archeologicznych, chociaż to oczywiście nie wszystko, co ma do zaoferowania to piękne województwo. Część najlepszych atrakcji znajdziecie poza granicami miast, na terenach tamtejszych wsi. Zobaczcie, które z nich warto odwiedzić podczas wycieczki.

📢 ISU Challenger Series Warsaw Cup 2023. Najlepsi polscy i światowi łyżwiarze figurowi, ponownie w Warszawie! W dniach 15-19 listopada na warszawskim lodowisku COS Torwar odbędą się zawody Warsaw Cup 2023, zaliczane do cyklu Challenger Series. To już dwudziesta pierwsza edycja imprezy, do której w tym roku zgłosiło się 62 solistów oraz solistek, ponad 20 par tanecznych oraz 13 par sportowych z Polski i Świata startujących w zawodach międzynarodowych. W tym roku szczególną uwagę warto zwrócić na występy m.in. Jekateriny Kurakowej, która w barwach Polski wywalczyła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy oraz jednego z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie – Jasona Browna z USA.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze serwisowej obok zakopianki W środę, 15 listopada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Zdarzenie miało miejsce na drodze serwisowej obok zakopianki, ale korkowało się także na krajówce. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, ale potem okazało się, że wzywano zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują wszystkie służby.

📢 60 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy znalezione pod Krakowem. Mężczyźnie przewożącemu te fanty grozi grzywna albo więzienie Podczas kontroli drogowej policjanci z powiatu krakowskiego namierzyli handlarza nielegalnych papierosów. Przestępstwo gospodarcze wykryli w Skawinie. Udaremnili wprowadzenie do obrotu 60 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. 46-latek z Krakowa został zatrzymany i usłyszał zarzut. 📢 Zderzenie trzech samochodów na zakopiance pod Krakowem. Zablokowany jeden pas drogi krajowej Wieczorem we wtorek, 14 listopada miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr 7 w Libertowie w gminie Mogilany. Na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden pas zakopianki - lewy w stronę Zakopanego został zablokowany. Ruch odbywa się prawym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. 📢 Dwa wypadki na zakopiance pod Krakowem. Utrudnienia na pasach w obu kierunkach Dwa wypadki na drodze krajowej nr 7 w jednej miejscowości. We wtorek, 14 listopada doszło do dwóch wypadków w Gaju. Jeden był na pasie w kierunku Krakowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby. Niedługo potem wydarzył się kolejny wypadek, znów zderzyły się dwa pojazdy, tylko tym razem na pasie w kierunku Zakopanego. Utrudnienia w ruchu były przy obu zdarzeniach.

📢 Najlepsi strzelcy grupy zachodniej V ligi po 14. kolejce. Kamil Banachowicz dogonił Chibueze Onwudiego Za nami 14. kolejka rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej. W klasyfikacji strzelców na czele jest dwóch zawodników z takim samym dorobkiem: Chibueze Onwudi (Jutrzenka Giebułtów) i Kamil Banachowicz (Wieczysta II Kraków). 📢 Młody napastnik pobił przypadkowego mężczyznę pod Krakowem. Sprawa trafiła na policję 17-latek pobił mężczyznę spacerującego wieczorem po Skawinie. Agresywny młody człowiek zaatakował 20-latka, uderzając go pięściami w twarz. Do spotkania mężczyzn doszło przypadkowo. Pokrzywdzony zgłosił sprawę w Komisariacie Policji w Skawinie. Mundurowi namierzyli i zatrzymali agresora, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Gdzie wychowywać dziecko w Europie? Kraków wysoko w rankingu! Według najnowszego rankingu najlepszych w Europie miejsc do wychowywania dzieci. Na podium znalazły się: Funchal (Portugalia), Triest (Włochy) oraz Lizbona (Portugalia). Top 20 miast zamyka jedno polskie miasto – Kraków. Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała 131 europejskich miejscowości w poszukiwaniu najlepszych miejsc do założenia rodziny. Wskaźnikami były m.in. edukacja, dostęp do służby zdrowia, wskaźnik przestępczości, oferta zajęć pozaszkolnych, a także długość urlopu rodzicielskiego. Pod lupę Preply trafiło sześć polskich miast – Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice i Kraków.

📢 Małopolskie Laury Sportu dla "zawodników, których dokonania wywarły wpływ na sportowe życie naszego regionu" Nagrody Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Europejskich wręczono w poniedziałek (13 listopada) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas tej samej gali rozdano Małopolskie Laury Sportu za wybitne wyniki sportowe, wywalczone w 2022 roku przez małopolskich zawodników i ich trenerów.

📢 Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023”?

