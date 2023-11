Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Skawinie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Paznokcie french z brokatem, czarne, czerwone, a może brązowe. Zobacz, jak pomalować paznokcie migdałki i kwadratowe na jesień 2023”?

Przegląd października 2023 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Paznokcie french z brokatem, czarne, czerwone, a może brązowe. Zobacz, jak pomalować paznokcie migdałki i kwadratowe na jesień 2023 Delikatne i z nutą szaleństwa, klasyczne i nietypowe, matowe i z brokatem, możliwości jest wiele. Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych w stylu french manicure. Jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Dodatkowa linia autobusowa do cmentarza komunalnego w Skawinie w okresie uroczystości Wszystkich Świętych Dodatkowy autobus nr 883 linii komunikacji miejskiej ułatwi dojazd mieszkańców Skawiny i okolic na Cmentarz Komunalny w Skawinie znajdujący się przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Ta dodatkowa komunikacja zostanie uruchomiona w okresie uroczystości Wszystkich Świętych. Linia autobusowa numer 883 będzie kursowała w dniach od wtorku, 31 października do czwartku, 2 listopada 2023 r.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski!

Prasówka listopad Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie.

📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach. 📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Wypadki na zakopiance i A4. Uwaga, utrudnienia i ciężkie warunki na drogach. Jest ślisko i mokro. Dachowanie na autostradzie W deszczową niedzielę, 22 października na drogach pod Krakowem mnożą się kolizje, wypadki, dachowania. Na mokrych, śliskich drogach jest niebezpiecznie, niektóre pojazdy lądują w rowach lub dachują, dochodzi do wypadków i kolizji. Na zakopiance w powiecie myślenickim auto wpadło w bariery, na autostradzie A4 dachowało, na drodze krajowej 47 wpadło do rowu, a na lokalnych drogach w powiecie krakowskim dochodzi do kolizji. 📢 Tatry. Słynna toaleta pod Rysami została porwana przez... halny Jak donosi portal Tatromaniak, słynna, kolorowa toaleta znajdująca się pod Rysami przestałą istnieć. Została zmieciona przez silny wiatr, który ostatnio dał się we znaki w Tatrach i Zakopanem. Jak się okazuje powalił nie tylko drzewa w okolicy, ale i znane miłośnikom turystyki górskiej WC.

📢 Małopolscy policjanci rywalizowali o tytuł najlepszego funkcjonariusza dyżurnego Zakończył się turniej o miano najlepszego dyżurnego województwa małopolskiego. Finał konkursu pierwszego stopnia, w którym wzięło udział 22 dyżurnych, przeprowadzony został w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wcześniej na szczeblu powiatowym przeprowadzone zostały eliminacje, które wyłoniły najlepszego dyżurnego z poszczególnych komend miejskich, powiatowych, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji garnizonu małopolskiego. 📢 List gończy za Markiem Majcherem ps. "Czujny". Ma areszt, ale policja nie może go znaleźć, by wsadzić za kraty Marek Majcher o pseudonimie "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. Odpowiadał z tzw. wolnej stopy. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, policja wysłała za nim list gończy.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa.

📢 W Skawinie samochód osobowy zderzył się z cysterną. Krajówka już przejezdna Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 44 w Skawinie w poniedziałek, 16 października. Późnym popołudniem na tej trasie samochód osobowy zderzył się z cysterną. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Były spore utrudnienia dla kierowców, po uprzątnięciu drogi ruch został przywrócony. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Wybory 2023. W powiecie krakowskim najliczniej głosowali w Zielonkach, Wielkiej Wsi i Zabierzowie. Jeden okręg z prawie 90-proc. frekwencją Gmina Zielonki z wynikiem frekwencji 84,49 pobiła rekord w powiecie krakowskim. Wyprzedziła gminę Zabierzów, która przez całą wyborczą niedzielę biła rekordy frekwencji wśród 17 gmin z powiatu krakowskiego. Blisko 66 proc. miała już do godz. 17. Na godz. 12 też tutejsi wyborczy byli najbardziej zmobilizowani. A w obu tych gminach mieszkańcy preferują bardziej KO niż PiS. Natomiast najmniej licznie głosowali w gminie Igołomia Wawrzeńczyce, ale tutaj pierwsi podali wyniki głosowania. W całym powiecie zdecydowana jest wygrana PiS, a ponadto Trzecia Droga wyprzedziła w niektórych gminach Koalicję Obywatelską. W gminie Zielonki jest ciekawostka, bo w jednym z okręgów frekwencja sięgnęła prawie 90 proc. Zobacz nowe dane z gmin.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Kraków. Breakfast Week. W tych restauracjach zjesz śniadanie z niespodzianką w okazyjnej cenie! Tegoroczny październik można zdecydowanie uznać za miesiąc kulinarnych doznań i atrakcji. Tej jesieni w największych polskich miastach odbywa się Restaurant Week, czyli gratka dla smakoszy! To jednak nie wszystko… Tym razem towarzyszy mu bowiem Breakfast Week, czyli festiwal śniadań! W których krakowskich lokalach zjeść poranny posiłek w okazyjnej cenie? Jakie specjalne menu przygotowały restauracje? Zobaczcie. 📢 Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce W Skawinie powstał nowy sklep Lidl. Otwarty został w czwartek, 12 października 2023 r. o godz. 6 rano przy ul Radziszowskiej 3. Zatrudnia 21 osób. W tym podkrakowskim mieście to już druga taka placówka, pierwszy Lidl w Skawinie działa przy ul. Krakowskiej. Podczas otwarcia nowego sklepu przygotowano promocje, poczęstunek dla klientów - kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci.

📢 Mieszkanie Julii Wieniawy. Sofa, lampa i krzesła warte krocie. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni nowej jurorki „Mam talent” Mieszkanie Julii Wieniawy to luksusowe wnętrza. Celebrytka mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart ponad dwa miliony złotych. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

