Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Skawina, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Przegląd tygodnia: Skawina, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

📢 Prawdziwy adres Świętego Mikołaja – ta wioska w Laponii zachwyci miłośników świąt Bożego Narodzenia. Jakie atrakcje skrywa? Przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów roku, czyli święta Bożego Narodzenia. Już niedługo dzieci z wielkim zaangażowaniem zaczną pisać listy do Świętego Mikołaja, które zaadresują… no właśnie – dokąd? Odkryj wioskę, która stała się ulubioną atrakcją turystów w Laponii – to tu mieszka św. Mikołaj. 📢 Wróg po śmierci przestawał być wrogiem. Cmentarze wojenne z I wojny to świadkowie historii i pięknie położone miejsca, zobacz Zaciekłe walki - ogromne straty w ludziach. Ponad 100 lat temu, na frontach I wojny światowej żołnierze ginęli masowo. Walczono nie na swojej ziemi, daleko od domu. Polityka i wojna rzuciła na tereny dawnej Galicji żołnierzy różnych narodowości z całej Europy. Wielu z nich pozostało już na zawsze. Teraz te cmentarze są w różnym stanie, ale łączy je jedno - nie ma tu bliskich, którzy by dbali o groby. Dlatego pamiętajmy o nich, zapalmy znicz pamięci.

📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach, w rejonie Giewontu. Odnaleziono ciało turysty, na miejscu pracuje TOPR. W górach panują bardzo trudne warunki Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (26 października) w Tatrach, w rejonie Giewontu. Śmierć poniósł turysta, który najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł z wysokości. W piątek nad ranem ratownicy TOPR odnaleźli ciało pod północną ścianą Giewontu. Warunki w górach są skrajnie trudne. Wieje silny wiatr i pada deszcz.

📢 Lekarz, prawnik, trener sportu czy kierowniczka domu kultury. Oto, kim z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski 15 października 2023 roku oddawaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Wybraliśmy wówczas aż 41 posłów, którzy w nowej kadencji Sejmu będą reprezentować interesy województwa małopolskiego. Pora, aby dowiedzieć się o nich nieco więcej. Lekarz, prawnik, trener sportu, ekonomista, czy nauczyciel akademicki - takie zawody wykonują nasi posłowie. Zobaczcie dokładnie, kim jeszcze z zawodu są posłowie wybrani z Małopolski! 📢 Wypadek i utrudnienia na zakopiance. Bus zderzył się z samochodem osobowym W piątek, 27 października od rana są utrudnienia na zakopiance. W Mogilanach doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Występują duże utrudnienia w ruchu. Lewy pas w kierunku Krakowa został zablokowany. To już drugie zdarzenie w okolicy, bo godzinę wcześniej w niedalekiej odległości na zakopiance w Krzyszkowicach były utrudnienia ze względu na plamą ropopochodną. Tam strażacy interweniowali na pasie w kierunku Myślenic.

📢 Zakopane. Piękna jesień w Tatrach, zobaczcie te widoki na naszych zdjęciach Tatry zapraszają jesiennymi kolorami. Jesień w górach jest jednak bardziej wymagająca dla miłośników górskich wycieczek. Niższe temperatury, śliskie szlaki i możliwe częstsze zmiany pogody - na to trzeba się przygotować i być rozważnym w górach. Piękne widoki przyciągają, ale trzeba mieć się o tej porze roku szczególnie na baczności. 📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach.

📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

📢 Targi Książki 2023 w Krakowie: godziny otwarcia, dojazd, parking, bilety. Jacy autorzy będą na tegorocznych Targach Książki w Krakowie? Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2023 to wielkie święto czytelników i autorów. Jak co roku do Krakowa zjadą najpoczytniejsi pisarze i pisarki, księgarze i wydawcy, a także celebryci i tłumy czytelników. Przedstawiamy informacje praktyczne, które pomogą lepiej zaplanować wizytę. Sprawdź jak dojechać, gdzie zaparkować i gdzie kupić bilet. 📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Unieważniono ważny przetarg na przygotowanie budowy trasy S7 Kraków - Myślenice. Wykonawca wycofał się z realizacji zadania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę – Transprojekt Gdański – zrezygnował z podpisania umowy. GDDKiA przygotowuje więc nowy przetarg. 📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Uwaga! Te leki GIF wycofał z aptek. Chodzi m.in. o sfałszowany Ozempic. Zobacz pełną i aktualną listę! 25.10.2023 Popularna maść do oczu, lek stosowany w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, czy lek przeciwkrwotoczny - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć. 📢 Kraków rekordzistą wzrostu cen mieszkań na przestrzeni roku. Podwyżki aż o 28 proc.! Złe wiadomości dla planujących kupić nowe mieszkanie To nie są dobre wiadomości dla chcących kupić własne mieszkanie. Ceny nieruchomości w największych polskich miastach gwałtownie rosną, a rekordzistą podwyżek stał się Kraków. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie zbliża się już do 17 tys. zł, w Białymstoku przekroczyła 9 tys. zł, a stawki w Krakowie szybko doganiają stołeczne – wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Rozpoczynająca się jesień będzie stała pod znakiem dalszego wzrostu cen nieruchomości, co jest efektem programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." i obniżek stóp procentowych. I co gorsze, nie widać na horyzoncie możliwości, aby wzrosty cen mieszkań zostały zahamowane.

📢 Trwa sezon grzewczy, coraz więcej pożarów sadzy w kominie. Strażacy mają ręce pełne roboty. Jak zapobiegać i nie stracić dachu nad głową? Październik jeszcze się nie skończył, a strażacy odnotowali już ponad dwa razy więcej pożarów sadzy w kominie niż we wrześniu. Trzy osoby straciły życie. Czy takich tragedii można uniknąć?

📢 Kraków na jesień 2023. Gdzie iść na spacer i co ciekawego zobaczyć o tej porze roku w dawnej stolicy Polski? Kraków niezmiennie zachwyca turystów z całego kraju i świata. Dawna stolica Polski nabiera niepowtarzalnego uroku szczególnie jesienią, kiedy małopolska przyroda, dzięki różnorodnym barwom liści, współgra z zabytkową architekturą. Gdzie iść na spacer i co zobaczyć w Krakowie jesienią? W naszym artykule znajdziecie sporo ciekawych pomysłów. 📢 Wypadki na zakopiance i A4. Uwaga, utrudnienia i ciężkie warunki na drogach. Jest ślisko i mokro. Dachowanie na autostradzie W deszczową niedzielę, 22 października na drogach pod Krakowem mnożą się kolizje, wypadki, dachowania. Na mokrych, śliskich drogach jest niebezpiecznie, niektóre pojazdy lądują w rowach lub dachują, dochodzi do wypadków i kolizji. Na zakopiance w powiecie myślenickim auto wpadło w bariery, na autostradzie A4 dachowało, na drodze krajowej 47 wpadło do rowu, a na lokalnych drogach w powiecie krakowskim dochodzi do kolizji.

